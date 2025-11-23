Jornada dominical de LVBP: los cuatro juegos para este 23 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La actividad del béisbol invernal venezolano no se detiene. Este domingo 23 de noviembre de marca el cierre de la semana con cuatro enfrentamientos clave, donde los equipos buscarán sumar victorias para mejorar sus posiciones en la tabla.

Cartelera oficial para este domingo 23 de noviembre:

Los juegos pautados para la jornada son los siguientes:

Caribes de Anzoátegui vs. Cardenales de Lara (4:00 p.m.)

Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita (5:00 p.m.)

Tiburones de La Guaira vs. Leones del Caracas (5:00 p.m.)

Tigres de Aragua vs. Navegantes del Magallanes (7:00 p.m.)

Desde el punto de vista estratégico, el domingo obliga a los cuerpos técnicos a tomar decisiones críticas. La gestión de los lanzadores y la búsqueda de pitchers abridores que puedan mantener la eficiencia en el montículo se convierten en la prioridad absoluta para el cierre de la semana.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.