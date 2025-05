Jornada final de la Liga Endesa 2025 EN VIVO por Meridiano Televisión (+equipos clasificados)

Suscríbete a nuestros canales

Este será el último juego de la temporada para muchos equipos de la Liga Endesa.

Jornada 34 de baloncesto

Bàsquet Girona vs Hiopos Lleida: Este jueves 29 de mayo, abre la jornada el enfrentamiento entre Bàsquet Girona y Hiopos Lleida. Sintoniza desde las 2:15p.m. la antesala, y el inicio del partido, a las 2:30p.m.

Casademont Zaragoza vs Real Madrid: La acción continúa el viernes 30 de mayo con un choque de alto nivel: Casademont Zaragoza frente al Real Madrid. El salto entre dos se dará a las 12:30p.m.

Unicaja vs Joventut Badalona: La jornada del viernes, y la jornada regular por Meridiano Televisión, cerrará con el Unicaja vs Joventut Badalona. No te pierdas la antesala a las 2:45p.m. y el salto al tabloncillo a las 3:00p.m.

Calendario playoffs baloncesto español

Ya están definidos los ocho equipos que disputarán los playoffs del campeonato. Real Madrid, Unicaja Málaga, Valencia Basket y La Laguna Tenerife llegan como cabezas de serie. Se medirán ante el Baskonia, Barça, Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria, respectivamente.

Aunque la tabla de posiciones aún puede moverse tras esta última jornada, ya hay dos cruces confirmados para los cuartos de final:

Real Madrid vs Baskonia

Unicaja vs Barça

Las fechas clave

Cuartos de final: del 2 al 8 de junio

Semifinales: del 10 al 19 de junio

Final: entre el 18 y el 30 de junio

No te pierdas la etapa final del mejor baloncesto de Europa por Meridiano Televisión.

