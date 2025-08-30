José Mourinho: la millonaria indemnización que recibirá tras su despido del Fenerbahçe

Suscríbete a nuestros canales

El Fenerbahçe ha destituido a José Mourinho como entrenador, poniendo fin a un ciclo que duró apenas unos meses. La decisión del club turco llega solo 48 horas después de la eliminación del equipo en la fase previa de la Champions League, una derrota que se convirtió en el detonante de una costosa salida para ambas partes.

La marcha del técnico portugués no será nada barata, ya que el Fenerbahçe deberá pagarle una indemnización cercana a los 20 millones de euros. El club hizo el anuncio de manera concisa a través de un comunicado en sus redes sociales, agradeciendo su esfuerzo y deseándole éxito en su carrera profesional.

La salida de Mourinho no sorprende, pues su relación con la directiva ya estaba tensa. El entrenador había criticado públicamente la falta de nuevos fichajes, señalando que la directiva no había hecho lo suficiente para reforzar el equipo con el objetivo de llegar a la Champions League.

El portugués deja al equipo fuera de la máxima competición europea, una de las principales metas del club. Además, su breve gestión termina con el Fenerbahçe en el séptimo lugar de la Superliga turca, con apenas una victoria y un empate en el campeonato local.

