Juan Soto regresa al Yankee Stadium y le resta importancia a la posibilidad de ser abucheado

Suscríbete a nuestros canales

El astro dominicano Juan Soto regresa al Yankee Stadium, su antigua casa, pero ahora vistiendo los colores de los rivales de la ciudad, los Mets. Tras su millonario contrato récord de 765 millones de dólares por 15 temporadas con el equipo de Queens en diciembre pasado, su vuelta al Bronx para la Serie del Subway genera gran expectación.

Consciente del posible malestar de la afición Yankee por su cambio de bando, Soto fue directo sobre la posibilidad de ser abucheado. "No me importa", declaró a The Athletic, dejando clara su postura ante el ambiente que podría encontrar entre viernes y domingo.

Además, el talentoso jardinero añadió una perspectiva sobre la magnitud del recibimiento que espera. "Van a ser 50.000 contra uno. Van a intentar atraparme, ¿sabes? Es parte de ello. Hagan lo que hagan, tienen derecho a hacerlo. Yo simplemente saldré y haré lo mío. Intentaré concentrarme en mi juego".

Consciente del impacto de su cambio de bando, Soto anticipa una recepción hostil por parte de la fanaticada Yankee. Su partida, tras un breve pero significativo paso por el Bronx, aún genera debate entre los seguidores.

Recordando su experiencia en pretemporada, Soto ya había anticipado la imprevisibilidad de la afición Yankee. Ahora, en un contexto de máxima rivalidad, su regreso al Bronx añade un ingrediente extra a la Serie del Subway.

Antes de unirse a los Mets, Soto consideró ofertas de varios equipos, incluyendo un posible regreso a los Yankees. Sin embargo, su decisión de reforzar a los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza parece acertada, liderando la competitiva División Este de la Liga Nacional.

A pesar de que sus números ofensivos aún no alcanzan su máximo potencial, Soto se ha convertido en una pieza clave para los Mets. Su presencia en la Serie del Subway genera una expectación sin precedentes en la Gran Manzana.

La afición de ambos equipos espera con ansias este choque de titanes. El morbo del regreso de Soto al Yankee Stadium como Met añade un capítulo electrizante a la histórica rivalidad de la Serie del Subway.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.