¿La Champions League más lucrativa?: este será el premio que ganará el club campeón

La próxima edición de la UEFA Champions League se perfila como la más lucrativa de la historia. El torneo distribuirá un total de 2.470 millones de euros entre los 36 equipos participantes, lo que representa un significativo aumento del 21% en comparación con el formato anterior, estableciendo una nueva marca en los premios del fútbol europeo.

El incremento se debe a que las ganancias por avanzar de ronda han aumentado considerablemente. Mientras que una victoria en la fase de liga ahora se paga a 2.1 millones de euros, los premios por alcanzar las rondas eliminatorias son mucho mayores, con el campeón pudiendo ganar hasta 25 millones de euros solo por el último partido.

Esta nueva estructura de premios favorece a los equipos que logran ser consistentes durante toda la temporada. Además de los premios por resultados y por avanzar en la competición, cada club participante tiene garantizados 18.6 millones de euros solo por estar en el torneo.

Este notable aumento en las recompensas no solo se debe al incremento en la venta de derechos televisivos, sino también a una estrategia de la UEFA para mantener satisfechos a los grandes clubes de Europa. Con más dinero en juego, el organismo busca evitar futuras amenazas de una Superliga por parte de los equipos más poderosos.

