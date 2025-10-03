La Vinotinto femenina arranca su camino al Mundial 2027: convocatoria y partidos

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha oficializado el inicio del camino de la Vinotinto Femenina hacia la Copa Mundial de la FIFA 2027, con el debut de la selección en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El seleccionador nacional, Ricardo Belli, ha anunciado la convocatoria oficial para las jornadas 1 y 2 de la competición.

El equipo venezolano tendrá su debut en casa el próximo martes 24 de octubre enfrentando a Chile. Este crucial primer encuentro se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Lara. Posteriormente, la Vinotinto cerrará la primera ventana de eliminatorias el sábado 28 de octubre ante Paraguay.

La lista de convocadas por el DT Belli se caracteriza por la presencia de jugadoras que militan en ligas internacionales, incluyendo clubes de élite en España (Atlético de Madrid, UDG Tenerife), México (América, Tigres) y Brasil (Corinthians, Gremio), además de jugadoras clave de la liga local como el Caracas FC.

Sin embargo, la selección enfrentará el inicio de la competición con dos bajas importantes. La defensora Verónica Herrera no podrá formar parte de la plantilla debido a una ruptura miotendinosa del recto anterior en el muslo izquierdo. Tampoco estará disponible Marianjely Jiménez, quien actualmente se encuentra solventando trámites migratorios.

Para los aficionados que deseen apoyar a las "chamas" en su debut en el Metropolitano de Lara, la FVF informó que las entradas ya están disponibles y la venta se realiza exclusivamente de forma online a través del portal fvf.com.ve. También se habilitaron puntos de venta físicos en Barquisimeto, Caracas y Valencia para el canje de boletos.

