La reina que vuela: Yulimar Rojas y el récord mundial

Yulimar Rojas no es solo la atleta más dominante en la historia de Venezuela; es la figura que ha redefinido los límites del salto triple femenino a nivel mundial. Su carrera es una mezcla explosiva de talento natural, disciplina implacable y el trabajo con una leyenda olímpica. El resultado es el establecimiento de un récord mundial que la consagra como la "Reina del Triple Salto", un verdadero símbolo de la perseverancia.

Récord histórico: el salto absoluto y la consistencia de oro

La supremacía de Yulimar Rojas se basa en una consistencia que se traduce en medallas de oro y, lo más importante, en la superación de marcas históricas. Rojas ostenta el Récord Mundial Absoluto en pista cubierta con una marca de 15.67 metros, establecido en el Campeonato Mundial de Belgrado en marzo de 2022. Esta marca es hoy el estándar de excelencia en la disciplina.

Su mayor triunfo llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021), donde ganó la medalla de oro y batió el récord olímpico, un registro que había permanecido intacto durante 25 años. Además de su oro olímpico, Yulimar ha sido Campeona Mundial en múltiples ocasiones, tanto al aire libre como en pista cubierta, estableciendo una racha de victorias que subraya su dominio en las grandes citas.

El maestro Iván Pedroso

Una parte fundamental del éxito de Rojas es su relación con su entrenador, el legendario saltador cubano Iván Pedroso. Pedroso, él mismo multicampeón mundial y medallista de oro olímpico en salto largo, ha guiado a Rojas desde 2015 en el Centro de Alto Rendimiento en Guadalajara, España.

La clave de su rendimiento reside en la perfección técnica de su salto, especialmente en el segundo paso (el step). Su capacidad física, combinada con la precisión técnica inculcada por Pedroso, le permite traducir su velocidad en una distancia sin igual. Pedroso ha gestionado la carrera de Rojas con cautela, priorizando la salud y la preparación para las citas importantes, asegurando así su longevidad en la élite.

El símbolo de la esperanza y la lucha nacional

El éxito de Yulimar Rojas ha trascendido lo deportivo, convirtiéndose en un ícono de la perseverancia venezolana. En un contexto de desafíos económicos y sociales, Rojas representa una fuente de orgullo y esperanza para el país. Su medalla de oro olímpica y sus récords son celebrados como logros nacionales de primer orden.

La propia Rojas ha abordado la mentalidad que se requiere para dominar bajo presión, declarando: “La presión siempre va a estar y siempre vas a tener algún miedo que va a ser parte de todo… tu como atleta debes saber manejarte y decidir. Debes creer que si puedes”. Su historia subraya la realidad de muchos atletas que deben migrar para encontrar el apoyo y las instalaciones necesarias, lo que convierte a su Fundación en un esfuerzo por mejorar las condiciones para la próxima generación de talentos en Venezuela.

