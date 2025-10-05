Las “palancas” del FC Barcelona: el costo de la supervivencia

Suscríbete a nuestros canales

Las "palancas económicas" son el término acuñado por la directiva de Joan Laporta para describir una estrategia de emergencia: la venta extraordinaria de activos futuros del club, principalmente derechos de televisión e ingresos por Barça Studios, a cambio de una inyección masiva e inmediata de efectivo. El propósito central de esta maniobra, utilizada en el verano de 2022, era subsanar un patrimonio neto negativo (que superaba los 450 millones de euros en 2021) y poder cumplir con el estricto Fair Play Financiero impuesto por LaLiga para inscribir nuevos jugadores.

El contexto de la crisis

La activación de estas palancas fue una respuesta directa a una profunda crisis financiera heredada, con una deuda total del club que superaba los 1.350 millones de euros en 2021. La situación era insostenible, ya que el club excedía ampliamente el límite salarial de LaLiga, lo que implicaba una prohibición de inscribir nuevos fichajes y de registrar renovaciones de futbolistas clave.

El presidente Joan Laporta argumentó que esta estrategia era imperativa para evitar el "colapso institucional" y la "muerte deportiva" del club. La postura oficial fue que se optó por "reducir los ingresos futuros para salvar el presente" y garantizar la existencia del club en la élite, una medida dolorosa pero considerada la única vía rápida para sanear el patrimonio neto.

La venta estratégica de activos clave

Para generar la liquidez requerida, el club llevó a cabo varias operaciones de venta de activos valoradas en más de 800 millones de euros en ingresos brutos. Las transacciones principales incluyeron la venta de un 25% total de los derechos de televisión de LaLiga durante los próximos 25 años al fondo Sixth Street, una operación valorada en más de 600 millones de euros.

Además, el club vendió el 49% de Barça Studios (productora de contenido digital, ahora Barça Vision) a diferentes inversores, inyectando otros 200 millones de euros. Estas operaciones de emergencia permitieron al club estabilizar las cuentas, reducir la masa salarial a niveles aceptables y, crucialmente, obtener el permiso de LaLiga para inscribir figuras estelares como Robert Lewandowski, Jules Koundé y Raphinha.

El costo a largo plazo y la dependencia del éxito deportivo

La principal crítica a la estrategia de las "palancas" es que compromete severamente los ingresos recurrentes del club durante los próximos 25 años a cambio de una solución inmediata. El Barça dejará de percibir el 25% de sus ingresos anuales por derechos de televisión durante un cuarto de siglo, lo que disminuye drásticamente la capacidad del club para generar ingresos a partir de sus propios activos.

Esta estrategia, si bien salvadora en el corto plazo, ata al club a la dependencia del éxito deportivo inmediato. El FC Barcelona ahora debe ganar títulos y avanzar consistentemente en la Champions League para generar ingresos por premios y ticketing que compensen la pérdida de los derechos de televisión. Si el éxito deportivo no se materializa, la presión financiera será considerable, pues la venta de casi la mitad de Barça Studios implica que el club ha cedido el control de los beneficios futuros de un área de crecimiento potencial.

