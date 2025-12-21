Learner Tien gana en Yeda: Nuevo campeón de las Next Gen ATP Finals 2025

Suscríbete a nuestros canales

Learner Tien ha confirmado su estatus como la gran promesa del tenis estadounidense al proclamarse campeón de las Next Gen ATP Finals 2025. En la gran final disputada en Yeda, Arabia Saudita, el joven de 20 años y actual número 28 del mundo derrotó al belga Alexander Blockx (116) con parciales de 4-3(4), 4-2 y 4-1.

Con esta victoria, Tien se convierte en el segundo jugador en la historia del torneo en disputar más de una final, emulando al australiano Alex de Miñaur. El triunfo tiene un sabor especial a revancha, ya que el año pasado el estadounidense cayó en la definición del título ante el brasileño Joao Fonseca.

De la revelación a la consolidación

La temporada 2025 de Learner Tien ha sido una escalada constante hacia la élite. Comenzó el año en el puesto 120 del ranking mundial y, bajo la tutela de la leyenda Michael Chang, logró disputar su primera final en Pekín y levantar su primer trofeo profesional en Metz.

Su camino hacia el título en Yeda no fue sencillo. Mientras que su rival, Alexander Blockx, llegaba invicto a la final con cuatro victorias consecutivas, Tien tuvo que reponerse de una derrota sufrida durante la fase de grupos. Sin embargo, en el partido decisivo, el estadounidense impuso su jerarquía en el tie-break del primer set y dominó con autoridad el resto del encuentro.

Un torneo de estrellas y nuevas reglas

Las Next Gen ATP Finals siguen consolidándose como el laboratorio del tenis mundial, probando formatos como sets a cuatro juegos y reducciones en el tiempo de saque. Con este trofeo, Tien inscribe su nombre en un palmarés de lujo donde figuran figuras de la talla de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas.

Cabe destacar que el torneo de este año estuvo marcado por la ausencia de otro de los grandes favoritos, el checo Jakub Mensik (19º), quien se vio obligado a retirarse antes del inicio por razones médicas. Aun así, el éxito de Tien reafirma que el futuro del tenis estadounidense está en buenas manos tras una temporada de ensueño.

