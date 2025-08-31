"Lo había visto con Vinicius": jugador de la NBA recibe insultos racistas en el EuroBasket 2025

Suscríbete a nuestros canales

El paso triunfal de la selección alemana en el Eurobasket se vio empañado por una grave denuncia de racismo. Dennis Schröder, la estrella del equipo, relató que fue víctima de insultos raciales por parte de un grupo de aficionados durante el partido que enfrentaron a Lituania. El deportista no dudó en alzar la voz para condenar el deplorable acto que acababa de vivir.

El lamentable incidente se registró en el descanso del encuentro en el Nokia Arena. Schröder relató que escuchó ruidos de mono provenientes de la grada, un acto que lo entristeció profundamente. Pese a la indignación, el jugador fue nombrado MVP y lideró a su equipo a la victoria que los catapultó a los octavos de final.

En un gesto de solidaridad, el base comparó su experiencia con la del futbolista Vinicius Jr.. El jugador alemán afirmó que, aunque había visto agresiones racistas como las que sufre el brasileño, era la primera vez que lo vivía en persona. En su declaración, enfatizó que el racismo "no tiene cabida" ni en el deporte ni en el mundo.

Esta no es la primera vez que el capitán alemán se pronuncia sobre el tema. Antes del torneo, Schröder había comentado que no esperaba ser reconocido en su país con el mismo fervor que una leyenda como Dirk Nowitzki debido al color de su piel. Con su denuncia, el deportista reitera su compromiso de usar su plataforma para confrontar el racismo.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.