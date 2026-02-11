Muere el destacado periodista deportivo Gabo Chávez: así lo despiden sus colegas

Suscríbete a nuestros canales

El periodista deportivo Gabo Chávez falleció tras luchar contra el cáncer desde hace más de un año, así lo confirmaron diversos periodistas, quienes lamentaron su pérdida y lo recordaron.

Desde el 10 de marzo del pasado año el propio Chávez, de origen zuliano, anunció en su cuenta de Instagram el diagnóstico de cáncer de próstata tras más de cinco meses de consultas con especialistas.

"Tres hijos que son el aire que respiro y mi mayor orgullo, una esposa que se ha echado el equipo al hombro y que con su amor incondicional me ha dado fuerzas para seguir adelante. Mi mamá, mis hermanas, mis amigos me han brindado apoyo incondicional en esto que ha sido un largo camino y que ha marcado el inicio de lo que será mi nueva vida", expresó Chávez en aquel anuncio.

El comunicador de 46 años contó con una destacada tratectoria en transmisiones deportivas, especialmente en el beisbol, con expetiencia como colaborador en ESPN, ByM Sports, Simple TV, entre otros medios.

Colegas recuerdan a Gabo Chávez

A través la red social X diversos periodistas lamentaron la irreparable pérdida y recordaron sus virtudes como personas. Comunicadores de la talla de Luis Fernando Álvarez, Pedro Bozo, Fernando Arreaza, Mari Montes y el propio experlotero puertorriqueño Carlos Baerga expresaron su pesar.

