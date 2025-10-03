Negociación histórica: Superliga propone a UEFA un nuevo formato para la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Un acuerdo que parecía impensable en 2021 está tomando forma en el fútbol europeo. Representantes de la Superliga, a través de su vehículo A22, y la UEFA llevan meses en conversaciones discretas para renovar y fortalecer la UEFA Champions League. La propuesta promete un fútbol más competitivo y accesible a partir de 2027.

Este diálogo, que ha incluido emisarios de clubes como FC Barcelona y Real Madrid, busca evitar una nueva fractura institucional. Las negociaciones se intensificaron tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2024. La propuesta se centra en tres pilares: gobernanza, la plataforma de emisión y el formato de la competición.

El nuevo modelo mantiene los 36 equipos clasificados por mérito en sus ligas nacionales, conservando el carácter inclusivo de la Champions. Sin embargo, la gran reforma se aplica en la primera fase. Los clubes se dividirían en dos bloques según su ranking UEFA. Los 18 mejores disputarían ocho partidos entre sí, garantizando duelos de élite desde el inicio y reduciendo la presencia de encuentros desequilibrados.

En cuanto a la clasificación, los ocho mejores del grupo de élite pasarían directamente a octavos de final. El resto de las plazas se definiría en una ronda de dieciseisavos. Esto permite que clubes de menor ranking mantengan vivas sus opciones, mientras se premia la calidad en la fase inicial.

Otro pilar clave es la creación de UNIFY, una plataforma de retransmisión global propia. Esta plataforma permitiría a los aficionados acceder a todos los partidos de la competición. Habrá dos modalidades: una opción gratuita con publicidad segmentada y una opción Premium, sin anuncios.

Este modelo busca modernizar el consumo del fútbol y generar ingresos superiores a los actuales acuerdos televisivos. La propuesta está diseñada para entrar en vigor en 2027, coincidiendo con el nuevo ciclo de comercialización de los derechos de la Champions. La decisión final sobre si asumir esta evolución estratégica recae ahora sobre la UEFA.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.