Opiniones divididas: la boda de Amanda Dudamel genera debate en redes sociales

Amanda Dudamel está en el centro de un intenso debate en las redes sociales tras compartir las fotos de su boda civil con Daniel Roa. La ex-Miss Venezuela, que lució un vestido poco convencional, dividió a sus seguidores entre quienes aplaudieron su originalidad y quienes se mostraron en desacuerdo con su elección.

El vestido de color café, alejado del tradicional blanco, fue la principal razón de la controversia. El diseño, ajustado y con un cuello que cubría gran parte de su cabello, fue una elección atrevida, que hizo juego con el traje de su esposo, una muestra de que la pareja decidió imponer su propio estilo.

A pesar de la polémica, la ceremonia fue un momento muy íntimo para la pareja. En ella estuvo presente el padre de la novia, Rafael Dudamel, y fue celebrada en el hogar familiar del novio en Tovar. Un lugar muy significativo para ambos, elegido para honrar a sus abuelos y rendir homenaje a un familiar fallecido.

Con esta decisión, Amanda Dudamel y Daniel Roa demostraron que su unión está marcada por sus valores personales y su historia, no por las tradiciones. La pareja dejó claro que, más allá de la opinión pública, su ceremonia fue una celebración íntima de su amor de más de 10 años.

