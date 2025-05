Periodista venezolano recibe amenazas de muerte: no apoyar a Vinicius Jr. en el balón de oro fue la causa

Suscríbete a nuestros canales

El prestigioso galardón del Balón de Oro 2024, que coronó al español Rodri como el mejor futbolista del planeta, desató una inesperada ola de violencia verbal contra uno de los votantes. El periodista venezolano Francisco Blavia reveló recientemente haber sido blanco de graves amenazas de muerte por ejercer su derecho a voto, inclinándose por el mediocampista del Manchester City en lugar del favorito de muchos, el brasileño Vinicius Júnior.

"Soy el periodista venezolano que vota al Balón de Oro, y cuando yo voto por Rodri, en vez de Vinícius, te imaginarás", confesó Blavia, dejando entrever la magnitud de la reacción que generó su elección. "Te digo que amenazas de muerte, y no estoy exagerando, desde Brasil me escribían y me llamaban".

La decisión de Blavia se contrapuso a la opinión de un amplio sector de la afición y otros profesionales del periodismo deportivo, quienes consideraban que la deslumbrante temporada del atacante del Real Madrid merecía el máximo reconocimiento individual. Esta discrepancia incluso se hizo eco durante la gala de premiación, donde diversas figuras del fútbol expresaron públicamente sus dudas sobre la "credibilidad" del proceso de votación.

La controversia se intensificó aún más con la ausencia de Vinícius Júnior y sus compañeros nominados del Real Madrid en la ceremonia, alimentando las especulaciones de que ya conocían el resultado final.

Cabe recordar que la edición 2024 del Balón de Oro marcó un hito al ser la primera otorgada en colaboración entre la revista France Football y la UEFA. Un centenar de periodistas de todo el mundo fueron los encargados de emitir sus votos, basándose por tercera vez en la trayectoria de la temporada en curso, en lugar del tradicional año calendario.

