Protesta en LaLiga: jugadores se oponen al Villarreal vs. Barcelona en Miami

La jornada de fútbol español ha comenzado con un inusual gesto de protesta en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere. Los jugadores del Real Oviedo y el RCD Espanyol cumplieron con la amenaza anunciada previamente por los capitanes de varios clubes y permanecieron inmóviles durante 15 segundos tras el pitido inicial. Este paro simbólico es una muestra de descontento generalizado en el vestuario de LaLiga.

El motivo de la paralización es la firme oposición de una parte importante de los clubes a la decisión de la patronal de llevar un partido oficial de la competición fuera de España. Específicamente, el foco de la disputa es el encuentro entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17, que está programado para disputarse el 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

La AFE pide "diálogo y coherencia"

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) había anunciado este paro simbólico como una reivindicación por la "falta de transparencia, diálogo y coherencia" de LaLiga en la gestión de esta iniciativa de expansión internacional. Según múltiples reportes, los jugadores buscan con esta acción forzar una mesa de negociación y expresar su preocupación por la desnaturalización de la competición.

LaLiga, por su parte, había confirmado oficialmente el traslado del partido el 8 de octubre, defendiendo que la iniciativa "refuerza la imagen del fútbol español como pionero y referente mundial" y que atiende a la petición de los clubes participantes. Además, el organismo ha intentado calmar los ánimos enviando una carta a los futbolistas defendiendo la "revalorización" de la competición.

Polémica en la retransmisión

Un detalle que ha generado aún más polémica es la reacción de la realización televisiva oficial de LaLiga. Durante los 15 segundos de protesta en el Carlos Tartiere, la transmisión evitó mostrar a los jugadores inmóviles, optando por emitir una toma aérea del recinto, lo que fue interpretado por muchos aficionados y medios como un acto de censura directa contra la manifestación de los futbolistas.

La protesta del Oviedo y Espanyol marca el inicio de una acción que se espera sea replicada en el resto de los encuentros de la jornada 9, aunque la AFE ha decidido mantener al margen a los jugadores de Villarreal y Barcelona para evitar posibles represalias o malinterpretaciones.

