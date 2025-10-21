TRANSMISIÓN

Próximos juegos de la LVBP por Meridiano Televisión en vivo y gratis

Por 2001

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 05:05 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

Como cada temporada, Meridiano Televisión transmite a los seguidores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) toda la emoción de los mejores juegos. Disfruta la pelota criolla gratis en señal abierta y en alta definición por Aba TV GO, SimplePlus, InterGO y NetunoGO

Además, los fanáticos pueden disfrutar los partidos en streaming gratuito a través de meridiano.net/meridianotv, una opción perfecta para vivir la pasión del beisbol nacional desde cualquier rincón del país. 

https://www.instagram.com/p/DQEghNYET_k/

LVBP 2025-2026: próximos juegos y horarios

  • Miércoles 22/10: Cardenales vs Tigres – Antesala 6:30p.m. Playball 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Sábado 25/10: Leones vs Tiburones – 5:30p.m. Antesala 6:30p.m. Playball 7:00p.m.
  • Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas – 7:00p.m. (Exclusivo)
  • Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones – 7:00p.m.

https://www.instagram.com/p/DQC2YiRESvm/

Meridiano siempre te da más, por eso puedes seguir todos los juegos en vivo por la sección Jugada a Jugada de meridiano.net. Lineup, estadísticas, jugadas destacadas y más. Meridiano Televisión, el canal e los especialistas en deportes.

Martes 21 de Octubre - 2025
VENEZUELA
