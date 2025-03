Real Madrid vs Barcelona: Se enfrentan en el primero de sus tres duelos de marzo

Suscríbete a nuestros canales

l Real Madrid y el Barcelona se verán las caras este jueves (19.00 horas) en el Estadio Alfredo Di Stefano en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina, competición fetiche de las azulgranas, vigentes campeonas, en el primero de los tres duelos que ambos conjuntos disputarán en marzo.



El siguiente será el partido de vuelta del día 13 y, por último, se enfrentarán el 23 en el choque correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Liga F. Así pues, este primer choque podría marcar la dinámica de los dos próximos enfrentamientos y también el devenir en las dos grandes competiciones domésticas.



Ambos conjuntos saben que, sobre el papel, esta eliminatoria es una final anticipada. El Real Madrid de la colombiana Linda Caicedo espera aprovechar el calor del público en el partido de ida, mientras que el Barcelona aspira a lograr un resultado favorable.



El cuadro entrenado por Pere Romeu, el equipo más laureado de la Copa del Rey con diez entorchados, mantiene la etiqueta de favorito por la contundencia de los precedentes, mientras que las de Alberto Toril atraviesan un momento delicado debido a las bajas.



En cuatro años de historia, el Real Madrid no ha conseguido ganar nunca a su máximo rival y, de hecho, sólo esta temporada, ha encajado dos goleadas (0-4 y 5-0). La diferencia de cinco puntos entre ambos en la Liga F –primero y segundo- refleja esta desigualdad, aunque las azulgranas también han cometido algunos descuidos recientemente, y un mes atrás perdieron en casa ante el penúltimo clasificado.



Ambos equipos comparten la exigencia del calendario en marzo, pues, además de la ida y la vuelta de la Copa de la Reina y las respectivas jornadas de Liga de cada fin de semana, disputarán los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal británico en el caso de las blancas y el Wolfsburgo alemán en el de las azulgranas.



Con todo, el Barça, Rey de Copas, quiere estar en su decimotercera final para conseguir su undécimo título, mientras que el Real Madrid aspira a pisar su segunda final de Copa y ganar el título por primera vez en su historia.



Antes de llegar aquí, las de Toril vencieron en cuartos a la Real Sociedad en la prórroga por 3-1, mientras que las de Romeu hicieron lo propio ante el Madrid CFF por 1-2. Entonces, ambos equipos no tenían tantas bajas como ahora, especialmente en el caso del conjunto blanco, que no podrá contar con las centrocampistas Teresa Abelleira y Melanie Leupolz, ni con la defensa Rocío Gálvez.



Toril sí podrá alinear a la delantera Signe Bruun, su máxima goleadora, a la líder del centro del campo, Caroline Weir, y a la futbolista más profunda de su línea defensiva, Olga Carmona.



En cuanto al cuadro catalán, todo apunta a que la máxima goleadora de la historia de los encuentros entre Real Madrid y Barcelona, con 10 goles, Alexia Putellas, recibirá el alta médica para llegar a tiempo al Di Stéfano.



Putellas y Fridolina Rolfö, que causó baja en el último partido, deberían llegar a Madrid para el encuentro de este jueves junto con sus compañeras Patri Guijarro –segunda máxima goleadora de los Madrid-Barça con 6 goles- y Ellie Roebuck, que ya recibieron el alta la semana pasada. Sin embargo, la delantera Kika Nazareth, que se recupera de una lesión muscular, aún no se ha entrenado con el grupo.

