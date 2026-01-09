Round Robin de la LVBP: los juegos para este viernes 9 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del Todos Contra Todos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no se detiene. Para este viernes 9 de enero, el calendario oficial presenta dos compromisos fundamentales para las aspiraciones de los equipos en la tabla de posiciones.

Calendario de juegos para este 9 de enero

Ambos encuentros están programados para iniciar de manera simultánea en horario estelar:

Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes : La "Nave Turca" retoma su actividad tras su jornada libre enfrentando a la Tribu en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel a las 07:00 p.m .

Cardenales de Lara vs. Bravos de Margarita: Los crepusculares se verán las caras ante el conjunto insular en el Estadio Nueva Esparta a las 07:00 p.m.

Estos duelos resultan cruciales para definir el ritmo de la segunda semana del Round Robin, especialmente para los equipos que buscan consolidar su ventaja en la parte alta de la clasificación.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.