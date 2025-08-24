Rumores de crisis matrimonial: la verdad detrás de Luis Figo y su esposa

Suscríbete a nuestros canales

Luis Figo y Helen Svedin han puesto fin a los rumores que aseguraban una separación en su matrimonio. Y es que "se llegó a decir incluso que vivían ya por separado", una especulación que la pareja nunca confirmó ni desmintió. Sin embargo, con imágenes de sus vacaciones, han dejado claro que su amor sigue más vivo que nunca.

La pareja, que se encuentra de vacaciones en Portugal con sus hijas, ha demostrado que "siguen haciendo planes juntos como pareja y no parece que les vaya nada mal". Las vacaciones de la pareja han sido una especie de vuelta a sus orígenes, ya que antes de llegar a Portugal, viajaron a Suecia, tierra natal de la modelo.

En las imágenes compartidas en redes sociales, el exfutbolista y la modelo lucen muy enamorados a bordo de su lujoso barco y a orillas del mar. Las instantáneas capturan la felicidad de la pareja y demuestran que, más allá de los rumores, "lo único cierto es que Luis Figo y Helen Svedin siguen haciendo planes juntos como pareja".

Estas vacaciones de ensueño han sido un contraste para Figo, quien hace unos días se despidió de su amigo y excompañero Jorge Costa. Con una emotiva despedida, el exfutbolista le rindió tributo: "Mi dulce bicho... así es como te llamaba cariñosamente. Vivimos juntos tantas experiencias, historias, momentos... El fútbol ha perdido a un líder, un campeón y un ejemplo a seguir".

