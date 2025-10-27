Salarios más altos de la NBA: récords de contratos para la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La nueva temporada de la NBA ha despegado con la acostumbrada dosis de emoción en la cancha, pero también con una cifra que causa asombro fuera de ella: el salario que perciben sus máximas estrellas. La liga de baloncesto más lucrativa del mundo ha revelado su podio salarial, una clasificación que reafirma el valor astronómico de sus figuras principales.

El indiscutible rey de los ingresos es Stephen Curry. El base de los Golden State Warriors se sienta en la cima con un impresionante salario de $59.6 millones de dólares para la temporada 2024-2025. Este contrato de larga duración no solo es un tributo a su legado como el tirador más histórico de la liga, sino que subraya su colosal valor mediático y financiero para la franquicia de California, convirtiéndolo en la figura mejor pagada, muy por encima del resto.

Dólares y dominio en la pintura

Curiosamente, el resto del podio es ocupado por dos de los pívots más dominantes y modernos del juego. Ambos comparten la segunda y tercera posición con un idéntico y estratosférico salario anual de $55.2 millones de dólares.

En el segundo escalón se encuentra el camerunés Joel Embiid, estrella de los Philadelphia 76ers. A pesar de su historial de lesiones, su salario lo ratifica como una pieza insustituible y un amo de la pintura, fundamental para el proyecto deportivo de los Sixers.

El serbio Nikola Jokic, referente de los Denver Nuggets y pieza central de su esquema campeón, completa el podio. Su contrato refleja su rol como un "pívot moderno" con una combinación única de visión de juego, manejo de balón y capacidad de tiro, cualidades que justifican su inmensa remuneración.

Detrás de este trío de élite, la lista de los diez jugadores con mayores ingresos se completa con nombres de la talla de Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Anthony Davis, Jimmy Butler, Jaylen Brown y Karl-Anthony Towns. Las cifras, impulsadas por lucrativos acuerdos televisivos, reafirman la NBA como un fenómeno deportivo y financiero sin igual.

