Sergio Ramos de estreno: esta es la primera canción en solitario del jugador español

El futbolista Sergio Ramos ha encontrado una nueva forma de narrar su historia con el Real Madrid. Este 31 de agosto, el defensa de los Rayados de Monterrey sorprendió al mundo al lanzar su nuevo sencillo, "Cibeles", una emotiva carta melódica que va más allá de los libros de historia del fútbol para conectar con su pasado.

La canción, que fusiona sonidos flamencos y urbanos, revela un mensaje agridulce. Sus letras exploran la pasión que sentía por el club, así como el dolor de su partida, sugiriendo que su salida fue forzada y que no se sintió valorado. El estribillo es un mensaje directo a los aficionados, a quienes les recuerda el amor que se tuvieron.

El lanzamiento fue precedido por una enigmática campaña de marketing. Desde hace días, una furgoneta circulaba por la Plaza de Cibeles con un mensaje de Ramos que generó gran expectativa en las redes sociales. Con el estreno del sencillo, se resolvió el misterio, y los fans entendieron el emotivo significado de las palabras.

Con "Cibeles", el excapitán blanco reafirma que su conexión con el Real Madrid trasciende el campo de juego y sus símbolos. El futbolista prueba que su lealtad ahora puede ser expresada a través de la música, demostrando que su legado con el club perdurará fuera del terreno de juego.

