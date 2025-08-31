¿Nueva faceta de Sergio Ramos?: el sorprendente anuncio del futbolista español

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista Sergio Ramos está a punto de sorprender a sus seguidores con un nuevo giro en su carrera. El defensa de los Rayados de Monterrey ha incursionado en el mundo de la música y se prepara para debutar como cantante. Su primer sencillo ya tiene fecha de estreno y ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la música y el deporte.

El primer tema del futbolista se titula "Cibeles", y todo apunta a que es un homenaje a su exequipo, el Real Madrid. La elección del nombre es un claro guiño a la famosa plaza de Madrid, un lugar donde el club y sus seguidores celebran sus victorias. Esta canción es vista como una "carta de amor" a los 15 años que el jugador pasó en el club.

Ramos dio a conocer la noticia a través de un enigmático mensaje en sus redes sociales, poco después de la victoria de su equipo en la Liga MX. El anuncio, que indicaba la fecha de lanzamiento para el 31 de agosto, se volvió viral en cuestión de horas.

Aunque el anuncio oficial fue reciente, el futbolista ya había dado algunas pistas sobre su incursión en el mundo musical. En sus redes sociales, había compartido mensajes relacionados a la música e incluso fue captado con un micrófono en mano en un concierto de Maluma, lo que demostró su interés por este nuevo camino.

