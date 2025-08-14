Serie Mundial de Pequeñas Ligas: Venezuela le propina las nueve arepas a Puerto Rico en su debut

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas, el torneo de béisbol infantil más prestigioso a nivel global, arrancó oficialmente este miércoles 13 de agosto.

La delegación de Venezuela, representada por la Pequeña Liga Cardenales, inició su participación de forma contundente, al lograr un blanqueo de 5-0 contra el equipo de Puerto Rico, que representó a Latinoamérica.

Actuación monticular magistral para Venezuela

La victoria venezolana se cimentó en una actuación destacada tanto en la ofensiva como en la defensiva. El lanzador Juan Reyes fue la figura principal, logrando un juego completo de seis entradas en las que solo permitió tres imparables y un boleto.

Además, dominó a la ofensiva rival con nueve ponches. Reyes mantuvo la calma en el montículo, superando los escasos momentos de presión que experimentó, gracias también al sólido respaldo de su defensa. La efectividad del diestro fue crucial para sellar el resultado.

Samuel Castillo brilla con el bate y el guante

En el plano ofensivo, el tercera base Samuel Castillo tuvo una jornada perfecta, yendo de 2-2 con dos dobles y cuatro carreras impulsadas. Castillo no solo fue decisivo con el bate, sino que también brilló a la defensiva en la tercera base, donde realizó una jugada destacada para completar su actuación. Su aporte fue vital para que Venezuela pudiera acumular las carreras necesarias para asegurar la victoria.

Con este triunfo, Venezuela avanza a la segunda ronda dentro del cuadro superior de la llave internacional. Su próximo oponente será el equipo de Canadá, con quien se enfrentará el viernes 15 de agosto. El triunfo criollo marca un precedente positivo para el equipo, que busca superar o igualar su actuación del año anterior en esta competición.

