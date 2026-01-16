Sigue la emoción del Round Robin: los juegos de la LVBP para este viernes 16 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La intensidad del "Todos contra Todos" en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional no da tregua, y este viernes la acción se concentrará en Puerto La Cruz y Valencia para una nueva jornada de emociones.

Tras los duelos del jueves, los equipos continúan su lucha estratégica por los boletos a la gran final, esta vez con los Cardenales de Lara cumpliendo su jornada de descanso.

Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui : 07:00 p.m. en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Bravos de Margarita vs. Navegantes del Magallanes: 07:00 p.m. en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Mientras que el conjunto rapaz buscará dominar en territorio aborigen, la "Nave Turca" regresará a su sede habitual en Valencia para recibir a unos Bravos que han demostrado ser un rival de cuidado en esta postemporada. Ambos compromisos serán vitales para definir el rumbo de la tabla clasificatoria al cierre de la semana laboral.

