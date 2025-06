"Todo queda adentro de la cancha": Lionel Messi sobre su competencia con Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi, tras guiar al Inter Miami a una victoria crucial en el Mundial de Clubes 2025, abordó la siempre presente comparación con Cristiano Ronaldo, enfatizando que la competencia entre ambos gigantes del fútbol ya no es un tema fuera del terreno de juego.

El capitán argentino, pieza fundamental en el 2-1 de su equipo sobre el Porto con un golazo de tiro libre, se acercó aún más al récord de máximo goleador histórico, que actualmente ostenta el portugués.

Messi recalcó que la intensidad de su rivalidad con Ronaldo siempre estuvo confinada al campo, donde "la competencia era dentro de la cancha y cada uno quería hacer lo mejor para su equipo en el lugar que le tocaba. Todo queda adentro de la cancha”.

Fuera de la cancha, el '10' del Inter Miami expresó una profunda admiración por la trayectoria de CR7, a pesar de reconocer que no existe una amistad personal entre ellos. "Fuera de la cancha somos dos personas normales. No somos amigos, obviamente, porque no compartimos tiempo juntos, pero tengo mucha admiración por él y por la carrera que hizo”, añadió Messi.

El astro rosarino también evaluó el nivel de su equipo frente a los gigantes sudamericanos, admitiendo que, si bien el triunfo ante el Porto es histórico, aún percibe una brecha importante con clubes de la talla de Boca, River o los poderosos brasileños. "Hoy demostramos que podemos competir. Somos conscientes que somos inferiores a equipos europeos y muchos de Sudamérica porque son muy potentes...", concluyó.

