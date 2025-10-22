UEFA Champions League: Real Madrid vence a Juventus en una jornada repleta de goles

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de la UEFA Champions League, disputada este miércoles 22 de octubre de 2025, estuvo marcada por un ajustado y crucial triunfo del Real Madrid en el gran duelo de la fecha, mientras que los gigantes de la Premier League y la Bundesliga, Chelsea y Bayern Múnich, respectivamente, protagonizaron las victorias más contundentes del día.

El clásico de Europa se tiñe de blanco (Real Madrid 1 - 0 Juventus)

En el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso por la mínima ante la Juventus en un encuentro tenso y estratégico. El marcador se mantuvo inamovible durante la primera mitad, gracias en parte a la defensa férrea de la 'Vecchia Signora'. Sin embargo, fue la estrella inglesa Jude Bellingham quien destrabó el compromiso en el minuto 57. Bellingham demostró su oportunismo al capitalizar un rebote tras un disparo de Vinícius Júnior que había golpeado el poste, asegurando los tres puntos que consolidan al Madrid en la cima de su grupo. La Juventus, por su parte, sigue sin encontrar la victoria en esta fase de liga.

Festival de goles en Inglaterra y Alemania

La tarde se llenó de anotaciones abultadas, especialmente en los partidos que contaron con equipos de la élite europea:

Chelsea 5 - 1 Ajax de Ámsterdam: Los 'Blues' desplegaron una ofensiva demoledora en Stamford Bridge, superando sin problemas a un Ajax irreconocible. El ecuatoriano Moisés Caicedo colaboró en la goleada con un tanto en la primera parte, y el equipo de Londres reafirmó su poderío.

Eintracht Frankfurt 1 - 5 Liverpool: El equipo de Jürgen Klopp Arne Slot brindó una actuación dominante fuera de casa. A pesar de jugar como visitante, el Liverpool no tuvo piedad ante el Eintracht, con una ráfaga de goles en la segunda mitad que incluyó anotaciones de Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai, dejando claro su estatus de contendiente.

Bayern Múnich 4 - 0 Club Brujas: El equipo bávaro mantuvo su marcha perfecta en la Champions. La gran noticia fue el gol del joven de 17 años, Lennart Karl, en su debut, quien abrió el marcador antes de que figuras como Harry Kane sellaran la cuarta victoria consecutiva del Bayern.

Remontada y empates sin goles

En otros resultados de la jornada, la emoción se concentró en Lisboa, mientras que otros escenarios vieron repartición de puntos:

Sporting CP 2 - 1 Olympique de Marsella: El Sporting protagonizó una épica remontada en los minutos finales, logrando darle la vuelta al marcador y conseguir una valiosa victoria en casa.

Galatasaray 3 - 1 Bodø/Glimt: Con una notable actuación de Victor Osimhen, el Galatasaray se impuso en Estambul para sumar tres puntos cruciales en su camino.

AS Mónaco 0 - 0 Tottenham Hotspur: Franceses e ingleses no lograron superar la defensa rival, dejando un empate sin goles que reparte un punto para cada uno.

Atalanta 0 - 0 Slavia Praga: La necesidad de ganar no fue suficiente en Bérgamo, donde el Atalanta y el Slavia Praga firmaron otro empate a cero.

