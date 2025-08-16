Un adiós conmovedor: la Premier League se une en un emotivo homenaje a Diogo Jota

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada de la Premier League estuvo marcado por un ambiente de profunda emoción, ya que los clubes de toda la liga se unieron para rendir un sentido homenaje a Diogo Jota, el delantero portugués que falleció recientemente en un accidente de tráfico. El recuerdo del futbolista y su hermano fue el centro de los actos conmemorativos de la jornada inaugural.

En Anfield, casa del Liverpool, el club se volcó en honrar a su exjugador. Los futbolistas salieron a la cancha con brazaletes negros, y la afición desplegó un enorme tifo con las iniciales y el dorsal de Jota, "DJ20", antes de un minuto de silencio que conmovió a todos los presentes. El tributo continuó con un emotivo "You'll never walk alone" cantado más fuerte que nunca.

Por su parte, el Wolverhampton, antiguo club de Jota, también le rindió un homenaje conmovedor. Antes de su partido, los aficionados desplegaron un tifo impresionante con la imagen del portugués vistiendo la camiseta número 18, junto al mensaje "Te recordaremos cuando camines por campos de oro". Además, todo el estadio se unió en una sonora ovación al minuto 18 del partido.

Quizás el gesto más personal lo protagonizó Ruben Neves, el mejor amigo de Jota y excompañero en los Wolves. El futbolista viajó casi siete horas desde Arabia Saudita para estar presente en el homenaje. Su presencia cumplió una promesa que le hizo a su "hermano" de la vida: asegurarse de que su memoria jamás sea olvidada.

El legado de Jota perdurará más allá de los actos de la jornada. El Liverpool ha tomado la decisión histórica de retirar el número 20 en todas sus categorías. Además, ha puesto a la venta una camiseta conmemorativa, cuyas ganancias serán destinadas a la fundación del club para financiar proyectos de fútbol base.

