Vuelve el espectáculo a La Rinconada: así arranca la cartelera hípica de 2026

Las luces del principal hipódromo de Venezuela se encienden hoy a las 6:30 p.m. para dar la bienvenida al nuevo año hípico. Bajo la gestión del ente rector de la actividad, el escenario capitalino implementa desde ahora una doble jornada semanal.

Se sumarán las reuniones nocturnas de los viernes a las tradicionales funciones de los domingos. El centro de las miradas estará en el juego de las mayorías, el 5 y 6, que tendrá su punto de partida en la tercera competencia de la noche, exactamente a las 7:20 p.m.

La directiva ha diseñado un plan de incentivos que busca elevar el nivel de la competencia. En las carreras para ejemplares de tres años, se manejarán bolsas que incluyen bonos por el orden de los 33.800 euros junto a los premios en moneda nacional.

Además, se estableció una regla que beneficia directamente a la hípica local. Cualquier purasangre nacional que logre derrotar a los importados en una misma prueba recibirá un plus del 10% sobre la recompensa del primer puesto.

El debut de piezas estadounidenses añade un ingrediente de alta calidad a esta jornada inaugural. En el segundo evento del programa, los potros Zorro Viejo y White Commander medirán sus fuerzas contra los exponentes locales en el trayecto de 1.100 metros.

Por su parte, en la cuarta carrera será el turno de las potrancas Gran D’ Oro y Castana Power. Con un reporte de cero retiros hasta el momento, la pista de Coche se encuentra lista para recibir a la afición en una noche que promete emociones desde el primer salto.

