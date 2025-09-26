Yulimar Rojas saltará en Caracas después de 15 años: En vivo por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La estrella criolla del atletismo mundial y campeona olímpica, Yulimar Rojas, confirmó su participación en la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo, que se celebrará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Este evento podrás verlo en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Yulimar Rojas de vuelta a casa

Después de dos años fuera de las competencias oficiales debido a una lesión en el tendón de Aquiles, la reina del salto triple regresa a Venezuela para la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo 2025.

La última vez que Yulimar compitió en suelo venezolano fue en 2015, cuando participó en el Memorial Máximo Viloria de Barquisimeto. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por récords mundiales, títulos internacionales y la consolidación como la mejor triplista de la historia.

“Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al Brígido Iriarte. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y que vivan esta experiencia conmigo”, expresó Rojas desde su base de entrenamiento en España.

En vivo por Meridiano Televisión

Viernes 26 de septiembre: 3:00p.m. en vivo

Sábado 27 de septiembre: El salto de la reina Yulimar Rojas desde las 6:00p.m. Estadio Brígido Iriarte, Caracas

desde las 6:00p.m.

El retorno de Yulimar Rojas no solo marca su reencuentro con el público venezolano después de 10 años, sino que también representa una oportunidad única de ver en acción a la plusmarquista mundial del salto triple en casa. Disfrútalo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

