Colombia activa PEP Tutor para los venezolanos: conozca en qué consiste esta nueva medida migratoria

El Gobierno de Colombia anunció este lunes, una nueva medida migratoria para los migrantes que ejercen la custodia o representación legal de niños, niñas y adolescentes venezolanos en el país neogranadina.

Se trata del Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales y/o Custodios (PEP Tutor), que de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, esta es una iniciativa que permitirá a los representantes legales de menores acceder a un estatus migratorio especial para permanecer y desarrollar actividades legales en el país.

“Con el PEP Tutor, el Gobierno del presidente Petro busca facilitar la integración social y el acceso a derechos fundamentales de esta población, a su vez, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que permanezcan en el territorio colombiano”, manifestó la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero López, refiere la página web del organismo.

Precisó que este nuevo documento podrá solicitarse a partir de este 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

¿Quiénes pueden acceder al PEP Tutor?

Podrán solicitar este permiso los migrantes venezolanos que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser representante legal o custodio de niñas, niños y adolescentes titulares de un Permiso de Protección Temporal (PPT) vigente.

Que, al 31 de diciembre de 2023, la niña, niño o adolescente fuese titular de un Permiso de Protección Temporal (PPT) vigente.

No tener antecedentes penales, anotaciones o sentencias ejecutoriadas en Colombia o en el exterior, ni sanciones administrativas, distintas a las infracciones administrativas de carácter migratorio.

No tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente.

No ser titular de un Permiso por Protección Temporal (PPT) o una visa vigente en cualquier clase o categoría.

¿Cómo solicitar el PEP Tutor?

Registro en línea: El solicitante debe ingresar al Formulario Único de Trámites (FUT) disponible en la página web de Migración Colombia https://www.migracioncolombia.gov.co

https://www.migracioncolombia.gov.co Allí deberá consignar sus datos biográficos, domicilio y documentación que acredite su condición de tutor conforme al Decreto 1209 de 2024.

Encuesta socioeconómica: Una vez completado el registro, deberá diligenciar una encuesta de caracterización socioeconómica.

Agendamiento de cita: Después de completar los pasos anteriores, el solicitante podrá agendar una cita a través de la página web de Migración Colombia para la validación documental y registro biométrico presencial.

Validación presencial: Deberá asistir al punto de atención más cercano en la fecha y hora asignadas para presentar originales de los documentos y realizar el registro biométrico.

Estudio de la solicitud: Migración Colombia evaluará la información y en un plazo máximo de 30 días notificará si la solicitud fue aprobada o negada.

Pago del trámite: En caso de aprobación, el solicitante recibirá un enlace para cancelar el valor de $65.000 COP por expedición del documento.

Expedición y entrega del PEP Tutor: La entidad contará con hasta 90 días para expedirlo. El documento deberá ser reclamado personalmente en los puntos habilitados en un plazo máximo de seis meses.

Vigencia y condiciones

El PEP Tutor tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2031 y no es prorrogable.

Su costo de expedición para el año 2025 será de $65.000 pesos.

La solicitud estará habilitada hasta el 30 de abril de 2026.

No se requieren intermediarios; el proceso debe realizarse directamente por el interesado.

Puntos de atención

El Permiso Especial de Permanencia Tutor (PEP Tutor) será implementado de manera gradual en los diferentes puntos de atención de trámites de Extranjería.

En una primera fase, el proceso iniciará en diez ciudades del país: Bogotá D.C., Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Maicao, Pasto, Cali, Cúcuta y Arauca.