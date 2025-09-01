Pagos de RSDI y SSI en septiembre: conoce las fechas según tu día de nacimiento

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social publicó oficialmente las fechas de pago para septiembre de 2025, siguiendo las reglas tradicionales de distribución de beneficios.

Los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago el 1 de septiembre, a menos que la fecha caiga en fin de semana o feriado, en cuyo caso se adelanta al viernes anterior.

Este calendario permite a los usuarios planificar sus finanzas con antelación.

Fechas de pago del Seguro Social según fecha de nacimiento

Los beneficiarios que no reciben SSI obtendrán su pago según el día de nacimiento:

Nacidos entre el 1 y 10: segundo miércoles del mes, 11 de septiembre .

Nacidos entre el 11 y 20: tercer miércoles del mes, 18 de septiembre .

Nacidos entre el 21 y 31: cuarto miércoles del mes, 25 de septiembre.

La Administración del Seguro Social (SSA) precisa que, desde junio de 1997, los pagos del RSDI (Beneficios de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad) se emiten cuatro días al mes: el tercer día y los miércoles asignados según la fecha de nacimiento.

Si algún miércoles coincide con un feriado federal, el pago se adelanta al primer día hábil anterior.

Calendario extendido de pagos durante 2025

El SSI mantiene sus pagos mensuales, con fechas adicionales: 1 de octubre, 1 de noviembre, 29 de noviembre (correspondiente a diciembre) y 31 de diciembre (para enero de 2026).

Los beneficiarios del Seguro Social pueden consultar un desglose detallado de los pagos según su fecha de nacimiento, incluyendo los días de pago asignados de mayo a diciembre de 2025, lo que garantiza previsión en la planificación financiera personal.

Beneficios y recomendaciones

El SSI asegura ingresos mensuales consistentes a personas con necesidades económicas, mientras que los pagos del RSDI cubren jubilación, discapacidad y beneficios para sobrevivientes.

La SSA recomienda a los beneficiarios revisar con anticipación su calendario y considerar cualquier feriado federal que pueda alterar la fecha habitual de pago, garantizando que puedan disponer de sus fondos sin contratiempos.

