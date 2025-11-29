¡Crisis en la frontera de Chile! Migrantes buscan salir rumbo a Perú antes de las elecciones: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

Se desató la crisis en la zona fronteriza de Chile con la presencia de múltiples migrantes que buscan cruzar a Perú antes de las elecciones presidenciales.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile se celebrará el próximo domingo 14 de diciembre, donde se medirán el ultraderechista José Antonio Kast y la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Advertencia de José Antonio Kast

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el candidato Kast envió una advertencia “a los inmigrantes irregulares en Chile les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación”.

Asimismo, reiteró que “si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia con lo que tienen, con lo puesto”.

Jeannette Jara: "Decir que esto se decreta por arte de magia no es verdad"

Por su parte, la candidata Jara habló ayer ante los medios y aseguró que ha "estado varias veces en Chacalluta. Sé que hay que fortalecer esos controles, pero lo cierto es que decir que esto se decreta por arte de magia no es verdad".

En este sentido resaltó que "uno tiene que tomar medidas efectivas de control. La solución que plantea Kast es que ellos paguen su pasaje y se vayan, eso es de un populismo tremendo”.

Reforzarán la frontera

El presidente interino de Perú, José Jerí, aseguró este viernes que reforzarán la frontera y buscarán declarar el estado de Emergencia.

“Nuestras fronteras se respetan. Se está convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las FFAA en su vigilancia".

Agregó que "de igual forma Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”.

