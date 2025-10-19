El mensaje del papa que define la canonización de los primeros santos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre, durante la misa de canonización celebrada en la plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó un mensaje que define la misión de los santos venezolanos.

En tal sentido, indicó que "los bienes materiales, culturales, científicos y artísticos" pierden sentido si no hay fe, reporta EFE.

En ese contexto, destacó el testimonio de los nuevos santos, que han sido capaces de "mantener encendida la lámpara de la fe".



En la ceremonia, que reunió a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, el papa proclamó santos al médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles.



"La fe, comparada con grandes bienes materiales y culturales, científicos y artísticos, sobresale; no porque estos bienes sean despreciables, sino porque sin fe pierden el sentido", dijo el papa durante su homilía.



"Hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, más aún, han sido ellos mismos lámparas capaces de difundir la luz de Cristo", añadió.



En su homilía, León XIV subrayó que los recién proclamados santos no son "héroes" ni "paladines de un ideal cualquiera", sino "hombres y mujeres auténticos".



León XIV calificó a José Gregorio Hernández como un "benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción" y a Carmen Rendiles como una "carismática fundadora" que dedicó su vida a la educación y al servicio de los demás.



"Estos fieles amigos de Cristo son mártires por su fe, como el obispo Ignacio Choukrallah Maloyan y el catequista Pedro To Rot; son evangelizadores y misioneros como sor María Troncatti; son carismáticas fundadoras, como sor Vicenta María Poloni y sor Carmen Rendiles Martínez; son bienhechores de la humanidad con sus corazones encendidos de devoción, como Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros", afirmó.



Y añadió: "Que su intercesión nos asista en las pruebas y su ejemplo nos inspire en la común vocación a la santidad".

