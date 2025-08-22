¡Escalada de violencia en Colombia! Actualizan cifras de víctimas tras ataques con explosivos

Suscríbete a nuestros canales

Colombia se enfrenta a una nueva ola de violencia. Dos ataques recientes en el país causan conmoción y una profunda preocupación.

Los hechos suceden en distintos puntos del territorio y provocan un día de luto nacional, informó la agencia EFE.

Medios locales calificaron estos eventos como los más graves en años. El país no veía un ataque de tal magnitud desde el año 2019, cuando una explosión en Bogotá dejó un saldo trágico.

Ahora, los sucesos de Cali y Amalfi reavivan el temor a un retroceso en la seguridad. El presidente de la nación se pronuncia sobre lo ocurrido y describe el día como “un día de muerte”.

Detalles de los ataques en Colombia

Los hechos se ocurrieron el mismo día en dos ciudades diferentes: Cali y Amalfi. En Cali, un ataque con explosivos impacta una base militar.

El suceso deja varias personas heridas. Por otro lado, un helicóptero es derribado en el municipio de Amalfi. En total, las autoridades confirman que ambos eventos dejan un saldo trágico de 18 personas fallecidas y 65 heridos.

El presidente Gustavo Petro responsabiliza a la columna Carlos Patiño y el Estado Mayor Central (EMC), ambas disidencias de las FARC, por los hechos.

Estas organizaciones surgen después del proceso de paz firmado en 2016. Según el mandatario, el ataque en Cali es una reacción a un operativo militar reciente en el Cañón del Micay, donde las fuerzas armadas incautan una gran cantidad de municiones y explosivos.

¿Qué se sabe sobre el ataque en Cali?

El ataque en Cali se dirige a la base aérea Marco Fidel Suárez. La policía informó que usaron cilindros bomba en un camión. La explosión causó la muerte de seis civiles y dejó varias viviendas dañadas.

El alcalde Alejandro Eder decretó un estado de emergencia y prohíbe el ingreso de camiones grandes. También ofreció una recompensa de 10.000 dólares por información que ayude en la investigación.

Según el presidente Petro, la población capturó a uno de los responsables. Se trata de un hombre conocido con el alias de "Sebastián".

El mandatario explicó que el ataque lo ejecutan dos personas sin armas que cargan explosivos y huyen del lugar. El departamento del Valle del Cauca, donde se encuentra Cali, sufre de ataques frecuentes en los últimos meses.

La región es un punto de conflicto entre grupos disidentes de las FARC, paramilitares y el ELN.

Detalles del derribo del helicóptero en Antioquia

Horas antes de la explosión en Cali, un helicóptero policial es derribado con un dron en Amalfi, Antioquia. En el incidente murieron 13 agentes.

El ataque ocurre mientras los agentes trabajan en la erradicación de cultivos ilícitos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuye el atentado a una facción disidente del Estado Mayor Central (EMC). La organización es liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias de "Calarcá".

El presidente Petro viajó a la zona y se reúnió con altos mandos militares y funcionarios.

El gobierno descarta un "estado de conmoción interior", pero aumenta la presencia militar en las áreas afectadas.

Como respuesta a los ataques, el mandatario declaró a varios grupos guerrilleros y al Clan del Golfo como "organizaciones terroristas". La decisión busca endurecer la lucha contra estos grupos armados.

Presión sobre el gobierno de Colombia

Los ataques generan una fuerte presión sobre la administración de Petro.

Sus opositores señalan que el enfoque conciliador del presidente hacia los grupos armados es la causa de este aumento en la violencia.

Aunque el nivel de violencia no alcanza los de décadas pasadas, la situación causa una creciente preocupación en Colombia.

El país todavía se recupera de un evento político reciente: el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe. Los últimos ataques se suman a un ambiente de tensión política.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube