FBI allana casa del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton: esto es lo que se sabe

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) allanó la residencia del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton.

Se trata de un operativo como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

De acuerdo al FBI, sus agentes realizan actividades autorizada en la zona donde vive John Bolton en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas.

¿Cómo se realizó el allanamiento a la casa de John Bolton?

El registro del FBI comenzó sobre las 7 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar compartió ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

Kash Patel, director del FBI, publicó un mensaje en la red social X en el que asegura que "NADIE está por encima de la ley" y que los agentes del FBI están en una "misión", sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de John Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que "no se va a tolerar la corrupción pública".

Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.

Es de recordar que John Bolton lanzó en 2020 su libro "The Room Where It Happened", un proyecto que casi fue detenido por el Gobierno de Donald Trump por supuestamente contener información clasificada.

