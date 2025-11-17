Fallo judicial histórico: exlíder de Bangladés recibe la máxima condena por atrocidades durante su mandato

Suscríbete a nuestros canales

La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, fue condenada a muerte por un tribunal, luego de ser hallada culpable de crímenes de lesa humanidad.

La sentencia marca un hito en la justicia bangladesí y podría tener importantes repercusiones políticas e internacionales.

Exlíder de Bangladés recibe la máxima condena

Según la fiscalía bangladesí, más de 1.500 personas murieron en las protestas multitudinarias de 2024, más de 25.000 resultaron heridas y un número indeterminado fueron sometidas a tortura y vejaciones durante el levantamiento por parte de las autoridades comandadas por Hasina, reportó EFE.

Las protestas, inicialmente lideradas por un grupo de estudiantes contra un polémico sistema de cuotas de empleo destinado a descendientes de excombatientes durante la guerra de independencia de 1971, fueron en un principio pacíficas, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas comandadas por Hasina.

La entonces primera ministra dimitió el 5 de agosto y huyó a la India, donde permanece desde entonces, aunque su paradero exacto en este país se desconoce.

Se prevé que Bangladés celebre elecciones generales, las primeras tras la era de Hasina —que gobernó durante un total de veinte años—, en febrero de 2026, simultáneamente con un referéndum constitucional.

