Ecuatorianos responden de manera irreversible a las cuatro preguntas del Referéndum y a la Consulta Popular

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, se llevó a cabo en Ecuador el Referéndum y la Consulta Popular, que respondía a cuatro preguntas y a la redacción de una nueva Carta Magna que sustituya a la actual impulsada por Rafael Correa (2007-2017).

En estos comicios, convocados por el presidente Daniel Noboa, los ecuatorianos se impusieron con el “No” en todos los casilleros, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país.

En la pregunta sobre bases militares extranjeras la negativa sumó alrededor del 60% de los votos; en la eliminación del financiamiento público a los partidos, en tanto, alcanzó el 57%; en la reducción del número de asambleístas se impusó con un 53%; y en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la diferencia es aún más amplia, con cerca del 61% por el “No”.

Ante esta visible tendencia irreversible, Noboa reconoció los resultados afirmando que “respeta” la voluntad del pueblo.

“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió en X.

Además señaló que su gobierno seguirá trabajando “por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”.

El mandatario ecuatoriano había presentado el paquete como una respuesta a la crisis de seguridad y como un intento de “modernizar” el sistema político, refiere Infobae.

Pero una parte significativa de los votantes optó por mantener las restricciones actuales: se preserva la prohibición a las bases militares extranjeras, se mantiene el financiamiento público a la estructura partidista, la Asamblea no se reducirá y la Constitución de 2008 no entrará en un proceso constituyente.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube