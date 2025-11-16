Elecciones presidenciales en Chile 2025: se van a segunda vuelta electoral en diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Tras el escrutinio del 40,3% de los votos en las elecciones presidenciales de Chile, se irán a segunda vuelta electoral en diciembre de este año.

De acuerdo con los resultados preliminares del Servicio Electoral chileno, la diferencia entre ambos candidatos es bastante ajustada.

La exministra del presidente en funciones Gabriel Boric, Jeannette Jara, obtuvo un 26,4%, mientral el ultraderechista José Antonio Kast logró el 24,4% de los votos.

José Antonio Kast

José Antonio Kast es un exdiputado ultraderechista, quien quedó de segundo en las presidenciales celebradas hoy en Chile.

Kast presentó un campaña centrada en la lucha contra la delicuencia y enfocado en la migración irregular, haciendo énfasis en que el onjetivo no es "solo de ganar una elección, hablamos de recuperar nuestro país".

Jeannette Jara

Jara es una exministra del gobierno de Gabriel Boric, quien hizo historia este domingo tras ganar la primera vuelta presidencial siendo comunista.

Desde su juventud ha sido militante comunista, es exdirigente estudiantil, abogada y administradora pública. Jara, actualmente con 51 años, se dio a conocer en 2022 cuando se convirtió en ministra del Trabajo durante el gobierno de Boric.

