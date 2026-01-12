Más de 500 muertos en Irán: las protestas continúan activas

Suscríbete a nuestros canales

Tras las intensas protestas registradas desde el pasado 28 de diciembre en Irán, la cifra de muertos asciende a más de 500, entre personal de seguridad iraní y manifestantes.

De acuerdo con la reseña de la agencia de noticias EFE, la cifra de personas fallecidas, la reveló la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Más de 500 muertos por protestas en Irán

Según esta lista de fallecidos, son un total de 538 personas, donde al menos 48 serían de las fuerzas de seguridad, mientras las otras 490, serían protestantes, entre ellos 8 menores de edad.

Asimismo, señala que las cifras obtenidas por Skylar Thompson, serían de al menos 579 personas muertas, sin embargo, algunas de estas muertes aún están por ser verificadas.

Protestas antigubernamentales

Las protestas que ya llevan dos semanas en gran parte del territorio iraní, se mantienen a pesar de la alta cifra de personas que han muerto durante las mismas.

Adicionalmente, Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, insta a los iraníes para iniciar una huelga general con el objetivo de derrocar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí.

Sobre los arrestos, la ONG HRANA, señala que desde el inicio de las protestas, se han registrado al menos 10.675 detenciones, donde 160 son menores de edad y unos 52 estudiantes.

