Niños indocumentados en USA podrían perder el acceso a la educación: cuatro estados buscan el cambio

Varios estados que son liderados por republicanos, están introduciendo legislación para prohibir que los niños indocumentados asistan a las escuelas públicas en Estados Unidos.

En días pasados, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para aquellos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

Además de ello, Trump, ha autorizado a ICE a detener a migrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente en escuelas o cerca de ellas.

Texas, Oklahoma, Tennessee e Indiana, están desafiando directamente la decisión de la Corte Suprema de 1982 Plyler v. Doe, que garantiza la educación pública gratuita a todos los niños independientemente de su estatus migratorio.

Estas medidas, a estudiantes indocumentados si se promulgan, podrían tener implicaciones significativas para la educación y las perspectivas futuras de los niños inmigrantes en todo Estados Unidos.

Tennessee, Oklahoma, Indiana y Texas buscan promulgar proyectos de ley diseñados para ayudar a implementar la agenda de inmigración del presidente Trump y despojar a los niños indocumentados de sus derechos educativos.

Es importante recordar, que la inmigración fue un tema central en la campaña de Trump para 2024 y ayudó a los republicanos a regresar al gobierno.

La mayoría de demócratas y republicanos están de acuerdo en que el sistema de inmigración no funciona, como se indicó en una encuesta reciente del New York Times, los estadounidenses no están de acuerdo sobre cómo se deben implementar políticas como las deportaciones.

