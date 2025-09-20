Un crimen atroz que podría empeorar la situación migratoria en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años y nacionalidad cubana, decapitó con un machete a Chandra Mouli Nagamallaiah, gerente de un motel de Dallas, en Texas, y dejó la cabeza de la víctima en un contenedor de basura.

De acuerdo con los registros judiciales obtenidos por medios internacionales, cuando las autoridades detuvieron a Cobos-Martínez estaba cubierto de sangre y armado con el machete que se le acusa de haber utilizado para cometer el crimen contra Nagamallaiah, de 50 años, quien, además, era su compañero de trabajo.

Según la declaración jurada, el suceso ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre en horas de la mañana, después de que Nagamallaiah le dijera a Cobos-Martínez que no utilizara una lavadora dañada.

Agrega que el migrante estaba limpiando una habitación junto a una mujer en ese momento, pero que Cobos-Martínez se enfadó porque Nagamallaiah no le habló directamente y, en su lugar, recurrió a la femenina para que le tradujera.

La situación quedó registrada en un video en el que se observa al atacante salir de la habitación del motel, sacar un machete y cortar y apuñalar repetidamente a Nagamallaiah.

La víctima huyó a la recepción del motel gritando, pero Cobos-Martínez lo siguió y continuó cortándolo.

En un momento dado, la esposa y el hijo de la víctima intentaron detener a Cobos-Martínez, pero él los empujó y continuó agrediendo a Nagamallaiah "hasta que le separó la cabeza del cuerpo".

Posteriormente, pateó la cabeza de la víctima hasta el estacionamiento, luego la recogió y la tiró a un contenedor de basura.

Los primeros agentes de la Policía en llegar al lugar vieron a Cobos-Martínez huir de la zona y lo siguieron, y lo detuvieron a aproximadamente una cuadra de distancia.

La declaración jurada afirma que el cubano admitió el asesinato en una entrevista con las autoridades, por lo que es acusado de asesinato capital.

Política migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpm calificó el crimen de “terrible”, al tiempo que, aseguró que reforzará su postura ante la migración ilegal.

“¡No se preocupen, que bajo mi liderazgo, se acabó el tiempo de ser laxos con estos inmigrantes ilegales!”, escribió Trump en Truth Social.