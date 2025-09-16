ICE pierde registro de inmigrantes de Alligator Alcatraz y las familias no pueden localizarlos: ¿Qué ocurre con sus paraderos?

Suscríbete a nuestros canales

Una falla de organización y sistema en un centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, en Florida, generó una grave crisis de registro.

Debido a un fallo, el registro de cientos de cientos de inmigrantes detenidos y procesados por el ICE se perdió de forma definitiva según informó el Tiempo.

El polémico centro de detención dejó familias y abogados de los procesados sin la posibilidad de localizarlos, creando un escenario de incertidumbre y angustia.

La falta de transparencia en el sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) expuso serias deficiencias operativas que tienen consecuencias directas en la vida de los detenidos.

Registros precarios

De los más de 1 800 inmigrantes detenidos en el centro durante el mes de julio, 66% de ellos (más de 1 200) se volvieron imposibles de rastrear para finales de agosto.

Según el Miami Herald, que tuvo acceso a las listas internas, más de 800 de estos detenidos no aparecían en la base de datos de ICE, mientras que otros 450 tenían el vago estatus de "llamar a ICE para más detalles".

La respuesta oficial sobre su paradero, que podrían estar en proceso de traslado o deportación, no logra disipar las preocupaciones sobre el destino de estas personas.

Consecuencias

Esta falta de control tiene consecuencias importantes, ya que se reportan casos de deportaciones erróneas y abruptas que evidencian el colapso del sistema.

El Servicio de Radiodifusión Pública (PBS) de EEUU documentó el caso de un ciudadano guatemalteco de 53 años, residente desde 2001, que fue deportado a su país de origen antes de su audiencia de fianza.

Esto se hizo sin que se pudiera localizar su paradero o notificar a su abogado. Otro caso notable fue el de un cubano de 35 años, Michael Borrego Fernández, quien desapareció de los registros de ICE por más de una semana.

Esto ocurrió antes de que su familia supiera de él y descubriera que fue deportado a Tabasco, México, sin ningún tipo de notificación formal.

Impacto

Para los inmigrantes y sus comunidades, las deficiencias del sistema del ICE en Alligator Alcatraz pueden tener un impacto devastador.

La incapacidad de localizar a un familiar detenido afecta su derecho a un debido proceso legal, impidiéndoles comunicarse con sus abogados o presentarse a audiencias judiciales importantes.

Esto no solo eleva el riesgo de deportaciones erróneas, sino que también genera miedo y desconfianza en la comunidad inmigrante. Esto debido a que sus familiares se enfrentan a la posibilidad de que sus seres queridos desaparezcan del sistema sin dejar rastro.

