¿Por qué el café de cada mañana es un lujo? Los precios en EEUU se disparan y esta es la razón

Consumidores de café en Estados Unidos comienzan a sentir los efectos de los aranceles en los precios del grano molido. El cambio climático también está jugando un papel importante en esta nueva realidad.

El precio del café está alcanzando máximos históricos, impulsado por una combinación de factores globales que afectan su producción y transporte, según el Financial Times.

Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) señala que el precio del café molido alcanzó los $8.87 por libra en agosto. Este registro marca un aumento interanual del 21%, el ritmo más rápido en este siglo.

Esta escalada de precios no es simplemente una fluctuación del mercado, sino el resultado directo de una serie de eventos que están desestabilizando la cadena de suministro internacional.

Economía de la producción

El aumento de la inflación y las fluctuaciones del dólar inciden directamente en el costo final del café. Desde la finca en Brasil hasta la taza en EEUU, cada eslabón de la cadena de suministro está bajo presión.

El dólar fuerte encarece las importaciones para los compradores estadounidenses, mientras que en los países productores, la inflación local aumenta los costos de producción y mano de obra.

La firma especializada en datos de transporte Vizion reportó una caída del 50% en los envíos de café brasileño a EEUU en lo que va del año, una cifra que se aceleró a más del 75% en agosto.

Esta escasez, agravada por los nuevos aranceles del 50% impuestos por el gobierno federal a las importaciones de Brasil, crean un cuello de botella logístico y una presión adicional sobre los precios.

El mercado se rige por la ley de oferta y demanda, y la escasez actual se atribuye en gran medida a malas cosechas en países clave como Brasil y Vietnam.

A esto se suma el factor arancelario que redujo drásticamente la oferta de la variedad arábica, muy valorada en el mercado estadounidense, lo que crea un escenario de presión ascendente sobre los precios al por menor.

Impacto en los hogares

El costo del café ya no es un gasto menor en el presupuesto de los hogares. El aumento del 21% reportado por la BLS se traduce en un gasto anual extra considerable para las familias que consumen café regularmente.

Esta subida afecta directamente el poder adquisitivo del consumidor promedio, que debe destinar una porción mayor de sus ingresos a este producto. En un contexto de inflación generalizada, cada dólar cuenta, y el incremento del precio del café obliga a muchos a reconsiderar sus hábitos de consumo.

Es por ello que muchos optan por marcas más baratas, reduciendo la cantidad que compran o incluso reemplazando la bebida por otras alternativas.

Cafeterías y negocios en riesgo

Las cafeterías y los pequeños negocios de tostado en EEUU están en una situación crítica, trasladando estos costos al producto que el consumidor desea adquirir.

A diferencia de las grandes cadenas que tienen contratos a largo plazo, los pequeños tostadores compran lotes más pequeños y se ven directamente afectados por la volatilidad de los precios.

Para sobrevivir, muchos se ven obligados a transferir este aumento de costos a sus clientes, incrementando el precio de sus bebidas. La situación también provoca que algunos negocios busquen proveedores alternativos en otros países, aunque la escasez global hace que esto sea un desafío.

Ron Sargent, director ejecutivo interino de la cadena de supermercados Kroger, reconoció que "de vez en cuando, los aranceles afectan algunos de los precios", confirmando la dificultad de absorber los costos crecientes.

La mayoría de los pequeños negocios operan con márgenes estrechos, por lo que la opción de reducir sus ganancias para no subir los precios es a menudo insostenible a largo plazo.

Un futuro amargo

La actual crisis del café en EEUU es un claro ejemplo de cómo la interconexión de la economía global, el clima y las políticas comerciales puede impactar directamente en el día a día de las personas.

La tendencia alcista en los precios del café parece consolidarse, y a menos que la situación en las principales zonas de cultivo mejore y se revisen las medidas arancelarias, los consumidores deberán pagar más por una taza de café.

