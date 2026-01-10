Wingo reactiva vuelos en Venezuela: sepa a partir de cuándo

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea colombiana, Wingo, informó este viernes que reanuda su operación desde y hacia Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, la aerolínea difundió un comunicado en el que indica a partir de cuándo es la reactivación de los vuelos entre la ciudad colombiana de Bogotá y el aeropuerto de Maiquetía.

Wingo reanuda operaciones en Venezuela

De acuerdo con el comunicado de Wingo, "se reanuda su operación desde Bogotá hacia Caracas a partir del próximo 16 de enero".

Asimismo, señala que "esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes".

Agrega el escrito que "los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles".

Adicionalmente, resalta que "continuarán monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales".

Destacando que "comunicarán oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales".

