Wingo reactiva vuelos en Venezuela: sepa a partir de cuándo

La aerolínea colombiana, Wingo, informó este viernes que reanuda su operación desde y hacia Caracas.
A través de su cuenta en Instagram, la aerolínea difundió un comunicado en el que indica a partir de cuándo es la reactivación de los vuelos entre la ciudad colombiana de Bogotá y el aeropuerto de Maiquetía.
Wingo reanuda operaciones en Venezuela
De acuerdo con el comunicado de Wingo, "se reanuda su operación desde Bogotá hacia Caracas a partir del próximo 16 de enero".
Asimismo, señala que "esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes".
Agrega el escrito que "los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles".
Adicionalmente, resalta que "continuarán monitoreando de manera permanente el entorno operativo, de la mano de autoridades locales e internacionales".
Destacando que "comunicarán oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales".
