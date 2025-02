Panamá evalúa trasladar a Cúcuta a los migrantes venezolanos que decidieron retornar: así será el recorrido

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Panamá evalúa las posibilidades de trasladar a los migrantes venezolanos que deseen retornar al país.

De acuerdo con la reseña de la agencia de noticias EFE, el plan sería llevarlos hasta la ciudad de Cúcuta, fronteriza en Colombia con Venezuela.

Asimismo, señala que el mandatario panameño, José Raúl Mulino, informó este jueves que están evaluando las opciones ante la inminente llegada de los migrantes en un “flujo inverso” desde los Estados Unidos (EEUU).

Agrega que “el envío a Venezuela, como lo he dicho, no es factible desde Panamá por parte nuestra. Nosotros no tenemos contacto alguno con el Gobierno de Venezuela. Sin embargo, habiéndose dado una repatriación desde los Estados Unidos estamos ensayando posibilidades para que ahora con ese flujo inverso podamos volarlos de Panamá a Cúcuta, que es territorio colombiano, y establecer de ahí el tránsito, como corresponda y se pueda, hacia Venezuela”.

En este contexto, explicó que por la ruptura diplomática con Venezuela es que se está estudiando el traslado con terceros países.

Hasta la fecha se mantienen suspendidas las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, así como su espacio aéreo.

Adicionalmente, Mulino informó que desde EEUU llegaron 119 migrantes provenientes de diversos países. Estas personas regresarán a sus naciones en vuelo pagados por el gobierno estadounidense desde territorio panameño.

Visita nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube