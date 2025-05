Cabello afirma que solo había cuatro opositores en la Embajada Argentina: El 20 de agosto se fue una de ellas por su cuenta

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió este miércoles a los cinco integrantes opositores que salieron de la Embajada de Argentina en Caracas.

Durante su programa Con El Mazo Dando, Cabello desmintió que fuesen cinco los opositores que salieron de la Embajada, sino cuatro, pues una de ellas ya se había ido el pasado 20 de agosto.

"Entonces sale la cosa: liberados los cinco 'rehenes' de la embajada de Argentina. Ya es la primera mentira. Ahí no había cinco, cuatro. Desde el 20 de agosto solo hay cuatro. Es la mentira, y están informando sin saber", afirmó Cabello.

El funcionario detalló que Claudia Macero fue la opositora que salió anticipadamente de la Embajada, e hizo referencia al político Fernando Martínez Mottola, quien había salido el año pasado y falleció.

"El 20 de agosto se fue una muchacha que se llama Claudia... Claudia Macero. Y se fue como por su cuenta. Luego salió el señor Martínez Mottola, que luego falleció desafortunadamente estando en libertad", agregó Cabello. "¿Y para dónde se fue Martínez Mótola? ¿Para su casa? Para su casa, porque era un show lo que ellos tenían."

Afirman que ingresaron a la Embajada voluntariamente

Asimismo, Cabello argumentó que los opositores ingresaron voluntariamente a la Embajada argentina, y que tras su salida iniciaron las distintas versiones.

¿Quién metió a esa gente a la Embajada Argentina? ¿Nosotros? Voluntarios se fueron para la Embajada Argentina... ellos no hallaban cómo solucionar su problema. Entonces, de repente, salieron y comenzaron las especulaciones", señaló el ministro.

Aprovechó de desmentir las versiones de la oposición que apuntan a un rescate o extracción, sino por el contrario, se basó en una negociación.

"El que dice que no hubo negociación es porque lo dejaron por fuera en la negociación. Y no tiene nada que decir, nada. No tiene nada que decir", sentenció.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube