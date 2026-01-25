Atención

Excarcelan a otro grupo de detenidos por causas políticas este 25 de enero: listado

A través de redes sociales se han estado publicando los nombres de los nuevos excarcelados por causas políticas.

Por Jessica Molero
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 09:41 am
En un nuevo episodio dentro del proceso de excarcelaciones por causas políticas, se ha anunciado extraoficialmente la liberación de varios detenidos durante la madrugada de este 25 de enero.

Familiares y fuentes extraoficiales han comenzado a verificar los nombres de los liberados, entre los cuales se encuentran ciudadanos que permanecían recluidos.

Listado de liberados en la madrugada del 25 de enero

De acuerdo con información extraoficial recopilada por una cuenta en la red social X, las personas que fueron encarceladas durante las horas mencionadas son:

  • Carlos Rodríguez

  • Daniel García

  • Ricardo Valero

  • Víctor Borjas

  • Jesús Bravo

  • Franco Pérez

  • José Martínez

  • Marcos Coello

  • Félix Rodríguez

  • Francisco García

  • Joset Perozo

  • Diego Rodríguez

  • Manuel Bohórquez

Este grupo forma parte de las recientes excarcelaciones que se han venido dando en diferentes prisiones del país como parte de la orden anunciada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez.

