La economía "gig" se expande en Venezuela: ¿qué riesgos y beneficios tiene este modelo de negocios?

La economía "gig" ha ido tomando fuerza en Venezuela en los últimos años y ha hecho de la misma una opción tanto laboral, como de ingresos inmediatos.​​​

De igual forma, muchas personas trabajadoras se refieren a las aplicaciones de delivery, transporte y servicios freelance como un complemento al salario percibido a través de una renta primaria o su principal fuente de ingresos.

Para aquellas personas que optan por ella, la economía "gig" permite una flexibilidad laboral que deja a sí mismos decidir cuándo quieren trabajar, lo que resulta a la vez compatible con sus necesidades económicas o personales.

¿Cuáles son los ejemplos de economía "gig" más comunes en Venezuela?

Aplicaciones de entrega: Empresas como Yummy, Quik y PedidosYa se han convertido en las potencias del mercado de entrega a domicilio. Los repartidores actúan como trabajadores autónomos, ya sea que trabajen con sus propias motos o carros para entregar comida hecha en las cadenas restaurantes, supermercados, farmacias entre otras compañías.

Servicios de transporte: Para este tipo de servicio destacan compañías como Yummy Rides, Ridery, y Yango, que se han establecido en el sector. Los conductores activan su cuenta con la plataforma para prestar servicios de transporte de pasajeros mediante sus vehículos de manera autónoma durante los horarios que más les convienen.

Trabajadores independientes (freelancers): Los programadores, diseñadores gráficos, redactores, traductores y consultores, entre otros profesionales, acuden a plataformas globales, por ejemplo Upwork o Fiverr, por proyectos de clientes nacionales e internacionales. Esta variante permite dolarizar sus ingresos.

Servicios técnicos y para el hogar : Aunque con menos formalidad que las de entrega, también existen redes digitales que puntúan a técnicos, electricistas, plomeros y personal de limpieza con clientes particulares que buscan servicios muy concretos en sus casas o negocios.

Tiendas virtuales y redes sociales: a través de plataformas como Instagram, WhatsApp Business y Marketplace de Facebook, pequeños productores y comerciantes venden a través de sus productos, desde repostería o ropa a artesanías, entre otros productos.

Servicios de catering, comidas por encargo: muchas personas cocinan y ofrecen menús diarios o comidas especiales que son encargados y se pueden servir a domicilio sin necesidad de tener un local comercial.

Trabajadores independientes se siguen expandiendo a nivel mundial

Los "trabajadores gig" son clasificados como autónomos o contratistas independientes, lo que les excluye de beneficios laborales esenciales, como el salario mínimo, vacaciones pagadas, seguro de salud y pensiones.

Una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resalta que una parte significativa de los trabajadores en plataformas digitales no tiene acceso a la seguridad social.

Si bien ha brindado una oportunidad de ingresos en un contexto de escasez de empleo formal, también ha creado un segmento de la fuerza laboral vulnerable y desprotegido. Es un salvavidas para muchos, pero uno que flota en un mar de incertidumbre y riesgo.

