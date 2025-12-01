Ministerio de Interior y Justicia lanza nueva plataforma web: conozca los beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizó el lanzamiento oficial de su nueva y renovada página web.

De acuerdo con el reporte oficial, la actualización busca optimizar la comunicación con la población venezolana, según refiere una NDP.

La nueva plataforma fue diseñada para mejorar la accesibilidad, transparencia y eficiencia en el acceso a la información y los servicios.

Entre sus principales características se encuentran:

Cuenta con un diseño moderno que se adapta a cualquier dispositivo digital, incluyendo computadoras, tablets y teléfonos móviles, garantizando una experiencia de usuario óptima.

Los ciudadanos podrán encontrar de manera organizada y sencilla noticias institucionales, documentos oficiales y el marco legal que rige las competencias del ministerio.

Incluye una sección clave para informar a la ciudadanía sobre los requisitos, procedimientos y canales para realizar trámites relacionados con los órganos y servicios adscritos al ministerio.

Ofrece enlaces rápidos y directos a los portales de instituciones fundamentales como el Cicpc, el Saime, el Cuerpo de Bomberos, entre otros.

La plataforma fortalece la interacción constante al incluir formularios de contacto y canales oficiales para que la población pueda realizar consultas, sugerencias o denuncias.

En ese contexto, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz invita a la ciudadanía a visitar la nueva página web: www.mpprijp.gob.ve.

