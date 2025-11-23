Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Leones ruge con más fuerza ante Tigres en Maracay

Suscríbete a nuestros canales

La jornada sabatina de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) dejó muchas emociones, con unos Leones del Caracas resurgiendo ante Tigres de Aragua.

Los melenudos aprobaron una materia pendiente, que fue la de dominar en la carretera, y derrotó a los aragüeños 9 rayitas por 6 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Por su parte, los Tiburones de La Guaira tomaron un respiro y vencieron a los Navegantes del Magallanes 1-0, en lo que fue la segunda blanqueada que sufre el equipo turco.

En tierras crepusculares, los Cardenales de Lara le propinaron las nueve arepas a Caribes de Anzoátegui al vencerlos 2-0, mientras que las Águilas del Zulia derrotaron a los Bravos de Margarita 4-2 en el estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Así quedó la tabla de posiciones

Calendario para el domingo

